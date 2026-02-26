AXA Aktie 486352 / FR0000120628
37.44CHF
0.85CHF
2.31 %
12:10:12
BRXC
26.02.2026 12:34:25
AXA Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Axa mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Will Hardcastle hob am Donnerstag aus dem Geschäftsbericht den Ausblick auf 2026 und die Solvabilität der Franzosen hervor./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 06:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 06:55 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AXA S.A. Buy
|
Unternehmen:
AXA S.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
45.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
40.80 €
|
Abst. Kursziel*:
10.29%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
40.71 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.54%
|
Analyst Name::
Will Hardcastle
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu AXA S.A.
Analysen zu AXA S.A.
|12:34
|AXA Buy
|UBS AG
|12:24
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|08:50
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|16.02.26
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|03.03.25
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.02.25
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.25
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.11.24
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.24
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|AXA S.A.
|37.44
|2.31%
