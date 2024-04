NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nike auf "Overweight" mit einem Kursziel von 122 US-Dollar belassen. Analyst Matthew Boss verwies auf vier neue Produktentwicklungen, die in den kommenden zwölf Monaten in den Bereichen Laufsport, Leichtathletik, Basketball und Fußball eingeführt werden sollen. Die Ankündigungen seien ein Signal für den "Innovations-Super-Zyklus" des Sportartikelkonzerns, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/he;