18.08.2025 13:13:02
Nike Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nike auf "Overweight" mit einem Kursziel von 93 US-Dollar belassen. Analyst Matthew Boss äußerte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Gedanken zu jüngsten Gesprächen mit dem Management. Der Sportartikelkonzern bekomme bei der Handelskette Foot Locker offenbar wieder Premium-Produktplatzierungen./rob/tih/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 00:25 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / 03:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / 03:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nike Inc. Overweight
|
Unternehmen:
Nike Inc.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 93.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 76.97
|
Abst. Kursziel*:
20.83%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 77.00
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.78%
|
Analyst Name::
Matthew Boss
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
