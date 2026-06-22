Nike Aktie 957150 / US6541061031
34.42CHF
-0.78CHF
-2.23 %
12:22:18
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
23.06.2026 12:26:19
Nike Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nike von 52 auf 46 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die jüngsten Branchendaten zeigten durchwachsene Trends im vierten Geschäftsquartal, schrieb Brooke Roach am Dienstag. Die Fußball-WM sei derweil ein Test der aufgefrischten Markenstrategie des Sportartikelkonzerns./ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 03:00 / MDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nike Inc. Neutral
|
Unternehmen:
Nike Inc.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
$ 46.00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 43.19
|
Abst. Kursziel*:
6.51%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 43.23
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.41%
|
Analyst Name::
Brooke Roach
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Nike Inc.
|
22.06.26
|Pluszeichen in New York: Börsianer lassen Dow Jones zum Ende des Montagshandels steigen (finanzen.ch)
|
22.06.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones-Börsianer greifen zu (finanzen.ch)
|
22.06.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
22.06.26
|NYSE-Handel: Anleger lassen Dow Jones zum Start steigen (finanzen.ch)
|
22.06.26
|‘We’re here to win’: Nike CEO on the race to revive the biggest brand in sport (Financial Times)
|
19.06.26