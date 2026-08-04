Caterpillar Aktie 916546 / US1491231015
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04.08.2026 17:14:00
Aktie zieht an: Caterpillar verdient deutlich mehr - Energietechnik für Rechenzentren treibt
Der Baumaschinen- und Turbinenbauer Caterpillar profitiert vom enormen Strombedarf der weltweit entstehenden KI-Rechenzentren.
"Dies ist das erste Mal in der Unternehmensgeschichte, dass wir in einem einzigen Quartal einen Umsatz von mehr als 20 Milliarden US-Dollar erzielt haben", sagte Unternehmenschef Joe Creed laut einer Mitteilung am Dienstag. Die starken Auftragseingänge und der wachsende Auftragsbestand spiegelten die zunehmende Dynamik in allen drei Sparten wider.
Caterpillar steigerte den Umsatz in den drei Monaten bis Ende Juni um fast ein Viertel auf 20,5 Milliarden Dollar (17,8 Mrd Euro). Der Überschuss schnellte um fast drei Viertel auf knapp 3,6 Milliarden Dollar nach oben. Der von Analysten stark beachtete bereinigte Gewinn je Aktie (ber EPS) legte von im Vorjahr 4,72 auf 8,17 Dollar zu. Analysten hatten mit deutlich weniger gerechnet.
Die Sparte Power & Energy steigerte den Erlös im zweiten Quartal im Jahresvergleich um 17 Prozent auf 8,2 Milliarden Dollar, wobei das operative Ergebnis um 30 Prozent auf gut zwei Milliarden Dollar wuchs. Rückenwind lieferte die Nachfrage nach Energietechnik für Rechenzentren sowie Technik für die Öl- und Gasindustrie. Die Sparte produziert Generatoren, Motoren und Gasturbinen, die in Industrieanlagen und grossen Rechenzentren eingesetzt werden.
Der KI-Boom treibt die Caterpillar-Aktie schon eine Weile an. Auf Sicht von zwölf Monaten hat sich der Wert des Papiers fast verdoppelt.
/mne/tav/jha/
IRVING (awp international)
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