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04.08.2026 17:23:14
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Nachmittag am Kryptomarkt.
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Der Bitcoin-Kurs wertet am Dienstagnachmittag um 0,90 Prozent auf 64.012,66 US-Dollar auf. Am Vortag stand Bitcoin bei 63.440,68 US-Dollar.
Die Top-Coins legen zu – und Anleger, die auf den finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 setzen, sind bei dieser Entwicklung automatisch dabei. Der ETP bildet die zehn führenden Kryptowährungen in einem Produkt ab und gewinnt heute 1,7 Prozent. Veränderung seit Start im September 2024: -9,9 Prozent.
Inzwischen steigt der Litecoin-Kurs um 0,46 Prozent auf 44,44 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 44,24 US-Dollar wert.
Indessen verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 0,60 Prozent auf 1.868,66 US-Dollar. Am Vortag notierte Ethereum bei 1.857,50 US-Dollar.
In der Zwischenzeit kann Bitcoin Cash Gewinne verbuchen. Um 17:11 steigt der Bitcoin Cash-Kurs um 0,66 Prozent auf 214,35 US-Dollar. Am Vortag standen noch 212,95 US-Dollar an der Tafel.
Währenddessen legt der Ripple-Kurs um 0,08 Prozent auf 1,075 US-Dollar zu. Gestern war Ripple noch 1,074 US-Dollar wert.
Daneben präsentiert sich Monero mit einem Abschlag. Um 17:11 notiert der Monero-Kurs 0,98 Prozent schwächer bei 358,73 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 362,27 US-Dollar.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1935 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 17:11 auf 0,1926 US-Dollar beziffert.
Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,1694 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3285 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 17:11 bei 0,3293 US-Dollar.
Derweil notiert der Binancecoin-Kurs bei 593,42 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (588,64 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,81 Prozent.
In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Dienstagnachmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0701 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0701 US-Dollar.
Inzwischen steigt der Solana-Kurs um 0,46 Prozent auf 73,78 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 73,45 US-Dollar wert.
Zeitgleich verstärkt sich der Avalanche-Kurs um 2,67 Prozent auf 6,739 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 6,563 US-Dollar.
In der Zwischenzeit kann Chainlink Gewinne verbuchen. Um 17:11 steigt der Chainlink-Kurs um 0,61 Prozent auf 8,221 US-Dollar. Am Vortag standen noch 8,171 US-Dollar an der Tafel.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Sui kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,6900 US-Dollar lag, wird der Sui-Kurs um 17:11 auf 0,6909 US-Dollar beziffert.Redaktion finanzen.ch
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
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