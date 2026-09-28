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28.09.2026 20:27:13

Netflix Aktie News: Netflix wird am Montagabend ausgebremst

Netflix Aktie News: Netflix wird am Montagabend ausgebremst

Die Aktie von Netflix gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Netflix gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,6 Prozent auf 69,32 USD abwärts.

Netflix
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Die Netflix-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,6 Prozent auf 69,32 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 26'892 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Netflix-Aktie bis auf 69,15 USD. Mit einem Wert von 71,50 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 4'711'244 Netflix-Aktien den Besitzer.

Am 22.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 124,75 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Netflix-Aktie 79,97 Prozent zulegen. Bei 65,21 USD fiel das Papier am 18.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Netflix-Aktie 6,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Netflix-Aktie. Netflix veröffentlichte am 16.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,80 USD. Im letzten Jahr hatte Netflix einen Gewinn von 0,72 USD je Aktie eingefahren. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 12.61 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 11.12 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Netflix am 20.10.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Netflix rechnen Experten am 19.10.2027.

Den erwarteten Gewinn je Netflix-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,60 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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Long 584.5057 18.12.2026 153823227
Typ Hebel Verfall Valor
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Long 10.8242 5.95 159109800
Long 16.7002 2.60 159033493
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
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Long 12’555.54 8.94 SN8B6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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