Netflix Aktie News: Netflix am Nachmittag leichter

Die Netflix-Aktie notierte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 70,28 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'881 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die Netflix-Aktie bei 69,85 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 71,50 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1'976'876 Netflix-Aktien.

Am 22.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 124,75 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Netflix-Aktie somit 43,66 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 65,21 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.07.2026). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Netflix-Aktie 7,21 Prozent sinken.

Netflix-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Netflix veröffentlichte am 16.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Netflix hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,80 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,72 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 12.61 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 13,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11.12 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Netflix dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 20.10.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 19.10.2027.

Experten gehen davon aus, dass Netflix im Jahr 2026 3,60 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Netflix von vor einem Jahr verloren

NASDAQ Composite Index-Titel Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Netflix-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

NASDAQ Composite Index-Titel Netflix-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Netflix von vor 5 Jahren verdient