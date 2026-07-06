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08.07.2026 08:33:18

Netflix Outperform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Netflix vor Quartalszahlen von 110 auf 100 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das zweite Quartal sei für Netflix von entscheidender Bedeutung, da der Streaming-Anbieter mit einigen Herausforderungen konfrontiert sei, schrieb Laurent Yoon am Mittwoch in seinem Ausblick. Er verwies unter anderem auf eine mögliche Anpassung des Margenziels für 2026 und die Notwendigkeit, das Wachstum angesichts sich wandelnder Verbraucherpräferenzen und Sehgewohnheiten aufrechtzuerhalten./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 05:52 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / 05:52 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Netflix Inc. Outperform
Unternehmen:
Netflix Inc. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
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Rating update:
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Analyst Name::
Laurent Yoon 		KGV*:
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