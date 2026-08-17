Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061
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17.08.2026 16:29:00
Netflix Aktie News: Netflix fällt am Montagnachmittag
Die Aktie von Netflix gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Netflix-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,5 Prozent auf 76,99 USD nach.
Um 16:28 Uhr rutschte die Netflix-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 1,5 Prozent auf 76,99 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'719 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Netflix-Aktie bei 76,66 USD. Bei 77,81 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1'405'948 Netflix-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 126,70 USD. Dieser Kurs wurde am 11.09.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 64,57 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Netflix-Aktie. Am 18.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 65,21 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Netflix-Aktie 15,30 Prozent sinken.
Netflix-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Am 16.07.2026 äusserte sich Netflix zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,80 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Netflix 0,72 USD je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Netflix mit einem Umsatz von insgesamt 12.61 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.12 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 13,41 Prozent gesteigert.
Netflix wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 20.10.2026 vorlegen.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,60 USD je Netflix-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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