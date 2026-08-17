Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061
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17.08.2026 20:27:13
Netflix Aktie News: Netflix am Montagabend mit Abschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Netflix. Das Papier von Netflix gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,7 Prozent auf 76,04 USD abwärts.
Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,7 Prozent auf 76,04 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 26'655 Punkten steht. Die Netflix-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 75,89 USD ab. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 77,81 USD. Bisher wurden heute 3'255'755 Netflix-Aktien gehandelt.
Am 11.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 126,70 USD. Der aktuelle Kurs der Netflix-Aktie ist somit 66,62 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 65,21 USD erreichte der Anteilsschein am 18.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Netflix-Aktie.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Netflix-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Netflix am 16.07.2026 vor. Das EPS belief sich auf 0,80 USD gegenüber 0,72 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11.12 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 12.61 Mrd. USD ausgewiesen.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Netflix wird am 20.10.2026 gerechnet.
Experten gehen davon aus, dass Netflix im Jahr 2026 3,60 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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