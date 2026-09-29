Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061
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29.09.2026 16:29:00
Netflix Aktie News: Netflix tendiert am Nachmittag nordwärts
Die Aktie von Netflix gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Netflix-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,6 Prozent auf 71,03 USD.
Die Netflix-Aktie konnte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,6 Prozent auf 71,03 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'866 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Netflix-Aktie bei 71,34 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 70,39 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'746'147 Netflix-Aktien umgesetzt.
Am 22.10.2025 markierte das Papier bei 124,75 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Netflix-Aktie ist somit 75,64 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 18.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 65,21 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Netflix-Aktie liegt somit 8,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten Netflix-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Netflix am 16.07.2026. Das EPS wurde auf 0,80 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,72 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12.61 Mrd. USD – ein Plus von 13,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Netflix 11.12 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Die Netflix-Bilanz für Q3 2026 wird am 20.10.2026 erwartet. Netflix dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 19.10.2027 präsentieren.
Experten taxieren den Netflix-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,60 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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