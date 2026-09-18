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|S&P 500-Marktbericht
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18.09.2026 20:03:28
Börse New York: S&P 500 nachmittags in der Verlustzone
Der S&P 500 wagt sich derzeit nicht aus der Reserve.
Der S&P 500 verliert im NYSE-Handel um 20:00 Uhr 0.12 Prozent auf 7’628.39 Punkte. Der Wert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 61.491 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.256 Prozent auf 7’657.35 Punkte an der Kurstafel, nach 7’637.76 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 7’657.17 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7’610.52 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der S&P 500 auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche ging es für den S&P 500 bereits um 0.223 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 18.08.2026, wurde der S&P 500 auf 7’691.76 Punkte taxiert. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 18.06.2026, den Stand von 7’500.58 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.09.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 6’631.96 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 11.23 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 7’816.70 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6’316.91 Zählern.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500
Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Coinbase (+ 12.06 Prozent auf 194.95 USD), Robinhood (+ 8.78 Prozent auf 119.45 USD), Sandisk (+ 8.03 Prozent auf 1’744.08 USD), Seagate Technology (+ 6.01 Prozent auf 851.43 USD) und Lam Research (+ 4.83 Prozent auf 282.33 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Nucor (-6.37 Prozent auf 248.25 USD), DXC Technology (-5.55 Prozent auf 10.81 USD), QUALCOMM (-5.48 Prozent auf 178.36 USD), General Motors (-5.38 Prozent auf 81.96 USD) und Netflix (-4.63 Prozent auf 71.82 USD).
Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf
Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 19’219’272 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 mit 4.488 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Werte
In diesem Jahr weist die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Im Index verzeichnet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.03 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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