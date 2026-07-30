Meta Platforms 440.00 CHF -9.43% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Meta auf "Outperform" mit einem Kursziel von 810 US-Dollar belassen. Meta habe im zweiten Quartal einen leicht über den Markterwartungen liegenden Umsatz gemeldet, schrieb Brad Erickson in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Der Gewinn je Aktie habe zugleich unter den Erwartungen gelegen, bedingt durch höhere Rechtskosten sowie einmalige Abfindungszahlungen./ck/rob/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 16:39 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 16:39 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.