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Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027

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30.07.2026 08:25:44

Meta Platforms (ex Facebook) Outperform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Meta auf "Outperform" mit einem Kursziel von 810 US-Dollar belassen. Meta habe im zweiten Quartal einen leicht über den Markterwartungen liegenden Umsatz gemeldet, schrieb Brad Erickson in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Der Gewinn je Aktie habe zugleich unter den Erwartungen gelegen, bedingt durch höhere Rechtskosten sowie einmalige Abfindungszahlungen./ck/rob/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 16:39 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 16:39 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
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Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 585.61 		Abst. Kursziel*:
38.32%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 587.20 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Brad Erickson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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