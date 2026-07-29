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30.07.2026 17:42:34

Meta Platforms (ex Facebook) Kaufen

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Meta nach Quartalszahlen von 790 auf 690 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Angekündigte Rekord-Investitionen des Facebook-Konzerns trübten die Bestwerte bei Umsatz und Nutzern, resümierte Ingo Wermann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Prognosen - vor allem für den Free Cashflow - der Jahre 2026 bis 2028./rob/edh/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 15:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 15:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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