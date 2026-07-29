Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027
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Meta Platforms (ex Facebook) Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Meta nach Quartalszahlen von 790 auf 690 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Angekündigte Rekord-Investitionen des Facebook-Konzerns trübten die Bestwerte bei Umsatz und Nutzern, resümierte Ingo Wermann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Prognosen - vor allem für den Free Cashflow - der Jahre 2026 bis 2028./rob/edh/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Kaufen
|
Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
$ 532.41
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
$ 531.83
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Ingo Wermann
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KGV*:
-