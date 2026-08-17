Verluste in New York: NASDAQ 100 liegt am Montagnachmittag im Minus

Am Montag tendiert der NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ 0.09 Prozent tiefer bei 30’019.71 Punkten. In den Montagshandel ging der NASDAQ 100 0.348 Prozent fester bei 30’150.77 Punkten, nach 30’046.14 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 30’195.72 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 30’000.45 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 17.07.2026, einen Stand von 28’592.66 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, einen Stand von 29’125.20 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, bei 23’712.07 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 19.10 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 30’762.20 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 22’841.42 Zählern.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Sandisk (+ 9.24 Prozent auf 1’792.72 USD), Lumentum (+ 6.61 Prozent auf 987.35 USD), Marvell Technology (+ 6.51 Prozent auf 236.48 USD), Applied Materials (+ 5.88 Prozent auf 537.01 USD) und SpaceX (+ 5.68 Prozent auf 147.95 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Workday (-4.34 Prozent auf 190.05 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (-4.09 Prozent auf 565.71 USD), Adobe (-4.04 Prozent auf 253.35 USD), Keurig Dr Pepper (-4.04 Prozent auf 30.17 USD) und MercadoLibre (-3.96 Prozent auf 1’771.47 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Die SpaceX-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 16’567’488 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.701 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder

Die Comcast-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Unter den Aktien im Index präsentiert die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.28 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch