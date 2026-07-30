Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027
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Meta Platforms (ex Facebook) Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Meta nach Zahlen von 766 auf 715 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Laut Analyst Stephen Ju wird den Aussagen von Meta zu "Business Agents" zu wenig Beachtung geschenkt. Der Anstieg auf 1 Million Geschäftskonten innerhalb eines Monats nach der Einführung signalisiere eine vorhandene Nachfrage, und die Ankündigung des Managements, ab der zweiten Jahreshälfte Gebühren zu erheben, deuteten auf den Beginn der Monetarisierung hin, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/rob/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|
Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 715.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 528.99
|
Abst. Kursziel*:
35.16%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 532.22
|
Abst. Kursziel aktuell:
34.34%
|
Analyst Name::
Stephen Ju
|
KGV*:
-
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|Meta Platforms Buy
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|13:10
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Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|429.67
|-11.56%
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