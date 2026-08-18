Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’318 0.1%  SPI 20’162 -0.1%  Dow 53’411 -0.1%  DAX 26’128 -0.8%  Euro 0.9405 0.2%  EStoxx50 6’468 -1.0%  Gold 4’354 -1.4%  Bitcoin 52’609 0.7%  Dollar 0.8124 0.2%  Öl 91.0 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Zurich Insurance1107539On113454047Amrize143013422Rheinmetall345850Partners Group2460882Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Überraschend starke Quartalszahlen: Home Depot-Aktie springt an
Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick
Alphabet-Aktie leichter: Google erwirbt Daten gescheiterter US-Airline
Turbulenzen nach Zwischenfällen in München: So reagieren Boeing-, Lufthansa- und Airbus-Aktie
Meta-Aktie gibt nach: Prozess wegen App-Nutzung durch Kinder startet
Suche...

Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Risiken verborgen? 18.08.2026 20:24:36

Meta-Aktie gibt nach: Prozess wegen App-Nutzung durch Kinder startet

Meta-Aktie gibt nach: Prozess wegen App-Nutzung durch Kinder startet

Für den Facebook-Konzern Meta hat ein potenziell folgenschwerer Prozess begonnen, in dem es um die Nutzung seiner Apps durch Kinder geht.

Meta Platforms
448.70 CHF -3.74%
Kaufen Verkaufen
Mehrere US-Bundesstaaten werfen dem Unternehmen vor, Kinder bewusst zu einer ausufernden Nutzung von Facebook und Instagram verleitet zu haben. Zugleich habe Meta Risiken vor Eltern und der Öffentlichkeit verborgen. Der Konzern weist die Vorwürfe zurück.

Der Prozess vor Geschworenen im kalifornischen Oakland begann am Dienstag mit den Eröffnungsplädoyers. Die von Kalifornien angeführten Bundesstaaten streben Geldstrafen sowie Auflagen zur Änderung des Geschäftsmodells an.

Meta behauptete vor einigen Monaten in einem Gerichtsdokument, die von den Bundesstaaten geforderten Strafen könnten sich auf 1,4 Billionen Dollar (aktuell 1,2 Billionen Euro) belaufen und damit die Existenz des Unternehmens bedrohen. Anwälten der Klägerseite zufolge könnte es eher um einen Betrag von etwa 200 Milliarden Dollar gehen. Meta nennt die Vorwürfe unbegründet und die finanziellen Forderungen unangemessen.

Serie von Rückschlägen für Meta

Meta hatte zuletzt mehrere empfindliche Niederlagen vor US-Gerichten einstecken müssen. So soll der Konzern nach einer Gerichtsentscheidung im Bundesstaat New Mexico mehr als eine halbe Milliarde Dollar für Hilfen an Kinder zahlen, die durch Nutzung sozialer Medien Schaden genommen haben. Zudem müssen in dem Bundesstaat zusätzliche Einschränkungen für Nutzer im Alter unter 18 Jahren eingeführt werden: Unter anderem sollen sie bei Facebook und Instagram maximal 90 Stunden pro Monat verbringen können. Meta will in Berufung gehen.

Im März verloren Meta und die Google -Videoplattform YouTube einen potenziell wegweisenden Prozess um das Suchtpotenzial von Online-Diensten. Geschworene in Los Angeles kamen zu dem Schluss, dass die Plattformen fahrlässig handelten und Nutzer ungenügend über Risiken informierten. Auch dieses Urteil wollen die Unternehmen kippen.

Die an der NASDAQ gelistete Meta-Aktie fällt zeitweise um 3,77 Prozent auf 547,53 Dollar.

/so/DP/stw

OAKLAND (awp international)

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4194 17.06.2027 157879555
Long 12.3657 19.03.2027 157335511
Long 445.1651 18.09.2026 151135266
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.1828 13.41 155003020
Long 12.0315 5.22 158162504
Long 22.2417 1.47 159380614
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.7814 13.44 159109756
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -6.87 150316530
Long 10 4.73 150316532
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Weitere Links:

Meta-Aktie dennoch höher: Auch KI der Facebook-Mutter hackte sich in eine andere Firma

Bildquelle: rafapress / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung

Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
03.08.26 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
30.07.26 Meta Platforms Kaufen DZ BANK
30.07.26 Meta Platforms Buy UBS AG
30.07.26 Meta Platforms Outperform RBC Capital Markets
30.07.26 Meta Platforms Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

17:44 Logo WHS Wall Street kippt! So trade ich die Nasdaq-Korrektur LIVE
11:55 Julius Bär: 10.30% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (60%) auf Siemens AG
09:47 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Sika, Sonova, Straumann
09:14 SMI gibt weiter nach
09:02 SG-Marktüberblick: 18.08.2026
08:58 Kupfer, Gold und Silber: Verschiedene Rohstoffe, verschiedene Marktkräfte
06:03 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Abwärtstendenz hält an
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’891.86 19.86 S3PBUU
Short 15’202.95 13.82 SMYBKU
Short 15’750.15 9.00 SCRBEU
SMI-Kurs: 14’318.04 18.08.2026 17:30:00
Long 13’716.34 19.59 SPB50U
Long 13’396.53 13.62 SVBOKU
Long 12’839.18 8.91 BSUR4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
SIG-Aktie bricht zweistellig ein: Schon wieder ein CEO-Wechsel - Keto nach wenigen Monaten durch Erkens abgelöst
Palantir-Aktie verliert an Attraktivität: Cathie Wood setzt verstärkt auf Cerebras - So reagieren die Aktien
Nach Warren Buffett: Auf diese Aktien setzt Berkshire Hathaway
Sandoz-Aktie profitiert: Pharmaunternehmen schliesst Zusammenarbeit mit Henlius für bis zu 10 Biosimilars
Partners Group-Aktie kaum verändert: Privatkredit-Mandat über 1 Milliarde US-Dollar in Asien abgeschlossen
Stadler Rail als Opfer: Angeklagter bestreitet Beteiligung an Ransomware-Angriff - Aktie in Rot
Börse New York: Dow Jones zum Handelsende in der Verlustzone
Nestlé-Aktie unter Druck: Möglicherweise droht der Verlust des Russland-Geschäfts
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf

Top-Rankings

Portfolio im zweiten Quartal 2026: Diese Aktien hat George Soros im Depot
So sieht George Soros’ Depot im zweiten Quartal 2026 aus
Bildquelle: VCG/VCG via Getty Images
Bill Ackman schichtet um: Vier neue Aktien im Depot - Alphabet fliegt raus
Depot im Blick
Bildquelle: Bryan Bedder/Getty Images for The New York Times
Nach Warren Buffett: Auf diese Aktien setzt Berkshire Hathaway
Zeitenwende bei Berkshire Hathaway: Der Konzern wird erstmals seit Jahren wieder zum Netto-Käufe ...
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.