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Q2-Portfolio 20.08.2026 03:51:15

Paukenschlag im Depot von George Soros: Salesforce-Aktie raus - Tech-Sektor neu aufgestellt

Paukenschlag im Depot von George Soros: Salesforce-Aktie raus - Tech-Sektor neu aufgestellt

Das 2. Quartal brachte reichlich Bewegung in das Portfolio von Soros Fund Management. Während Soros bei seinem langjährigen Spitzenreiter verkaufte, griff er bei KI und Gaming beherzt zu.

  • Amazon-Bestand schrumpft kräftig
  • Salesforce verschwindet komplett aus dem Portfolio
  • Neu eingestiegen ist Soros unter anderem bei Super Micro Computer

Die jüngste Pflichtmitteilung von Soros Fund Management an die US-Börsenaufsicht SEC zeigt einen deutlichen Umbau im rund 8,1 Milliarden US-Dollar schweren Aktienportfolio. Zum Stichtag Ende des zweiten Quartals 2026 hat der Investmentmanager von George Soros seine Position in der Amazon-Aktie um fast 39 Prozent reduziert. Noch deutlicher fällt der Schnitt bei Salesforce aus, wo die komplette Position aufgelöst wurde. Gleichzeitig baut Soros neue Positionen auf, etwa bei Super Micro Computer und beim Versorger American Electric Power, während die Absicherung über Put-Optionen auf den Energiesektor deutlich zurückgefahren wird.

Im folgenden Ranking werden die zehn grössten Aktienbeteiligungen von Soros Fund Management im zweiten Quartal 2026 aufgeführt, geordnet nach dem prozentualen Anteil am Depot. Investitionen in Schuldscheine, Optionen oder ETFs wurden dabei nicht berücksichtigt. Stand der Daten ist der 30. Juni 2026.

Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.ch


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