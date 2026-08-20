|Q2-Portfolio
|
20.08.2026 03:51:15
Paukenschlag im Depot von George Soros: Salesforce-Aktie raus - Tech-Sektor neu aufgestellt
Das 2. Quartal brachte reichlich Bewegung in das Portfolio von Soros Fund Management. Während Soros bei seinem langjährigen Spitzenreiter verkaufte, griff er bei KI und Gaming beherzt zu.
- Amazon-Bestand schrumpft kräftig
- Salesforce verschwindet komplett aus dem Portfolio
- Neu eingestiegen ist Soros unter anderem bei Super Micro Computer
Die jüngste Pflichtmitteilung von Soros Fund Management an die US-Börsenaufsicht SEC zeigt einen deutlichen Umbau im rund 8,1 Milliarden US-Dollar schweren Aktienportfolio. Zum Stichtag Ende des zweiten Quartals 2026 hat der Investmentmanager von George Soros seine Position in der Amazon-Aktie um fast 39 Prozent reduziert. Noch deutlicher fällt der Schnitt bei Salesforce aus, wo die komplette Position aufgelöst wurde. Gleichzeitig baut Soros neue Positionen auf, etwa bei Super Micro Computer und beim Versorger American Electric Power, während die Absicherung über Put-Optionen auf den Energiesektor deutlich zurückgefahren wird.
Im folgenden Ranking werden die zehn grössten Aktienbeteiligungen von Soros Fund Management im zweiten Quartal 2026 aufgeführt, geordnet nach dem prozentualen Anteil am Depot. Investitionen in Schuldscheine, Optionen oder ETFs wurden dabei nicht berücksichtigt. Stand der Daten ist der 30. Juni 2026.
Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schlussendlich fester -- DAX schliesst nach Richtungssuche stabil -- Leichte Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich tiefrot
Der heimische Markt bewegte sich im Mittwochshandel auf positivem Terrain. Der deutsche Leitindex zeigte sich unsicher. An den US-Börsen waren leichte Gewinne zu sehen. An den Börsen in Asien wurden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.