Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027
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20.08.2026 20:27:13
Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Donnerstagabend tiefer
Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 1,1 Prozent auf 539,78 USD ab.
Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 539,78 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'653 Punkten steht. Bei 539,39 USD markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 546,11 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 1'255'072 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.09.2025 bei 790,79 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 46,50 Prozent hinzugewinnen. Am 28.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 520,26 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 3,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,10 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,92 USD ausgeschüttet werden. Am 29.07.2026 legte Meta Platforms (ex Facebook) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 6,18 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 7,14 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) 60.80 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 27,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 47.52 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 28.10.2026 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2026 31,71 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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|03.08.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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