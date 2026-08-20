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Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027

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20.08.2026 20:27:13

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Donnerstagabend tiefer

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Donnerstagabend tiefer

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 1,1 Prozent auf 539,78 USD ab.

Meta Platforms
436.84 CHF -0.50%
Kaufen Verkaufen

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 539,78 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'653 Punkten steht. Bei 539,39 USD markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 546,11 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 1'255'072 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.09.2025 bei 790,79 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 46,50 Prozent hinzugewinnen. Am 28.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 520,26 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 3,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,10 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,92 USD ausgeschüttet werden. Am 29.07.2026 legte Meta Platforms (ex Facebook) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 6,18 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 7,14 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) 60.80 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 27,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 47.52 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 28.10.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2026 31,71 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 6.9019 17.06.2027 157976478
Long 12.4235 17.06.2027 157879557
Long 434.8212 18.09.2026 150317262
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.3944 12.80 155003020
Long 11.1493 5.83 150621452
Long 16.7239 2.80 159380615
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.5727 14.19 159109756
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -6.28 150316530
Long 10 5.43 150316532
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: rafapress / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind

Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.

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03.08.26 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
30.07.26 Meta Platforms Kaufen DZ BANK
30.07.26 Meta Platforms Buy UBS AG
30.07.26 Meta Platforms Outperform RBC Capital Markets
30.07.26 Meta Platforms Neutral JP Morgan Chase & Co.
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Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’888.91 19.98 S3PBUU
Short 15’199.93 13.83 S3CBQU
Short 15’790.75 8.83 STBNIU
SMI-Kurs: 14’368.16 20.08.2026 17:30:19
Long 13’718.95 19.71 SPB50U
Long 13’399.08 13.83 SYBVIU
Long 12’841.63 8.99 BSUR4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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