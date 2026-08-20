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Goldrally treibt Minenwerte 20.08.2026 11:46:00

Goldpreisrally treibt Newmont-Aktie an: Auch Barrick Mining und First Majestic Silver im Aufwind

Goldpreisrally treibt Newmont-Aktie an: Auch Barrick Mining und First Majestic Silver im Aufwind

Ein Sprung des Goldpreises auf den höchsten Stand seit Ende Mai hat auch bei den Aktien von Minenbetreibern eine kräftige Aufwärtsbewegung ausgelöst.

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  • Aktien von Newmont, Barrick Mining und First Majestic Silver ziehen mit dem Goldpreis an
  • Sinkende US-Anleiherenditen und ein schwächerer US-Dollar treiben die Rally an
  • Margen der Minenbetreiber legten in den letzten Jahren deutlich zu

Der Goldpreis ist am Donnerstag zeitweise bis auf 4'523,81 US-Dollar geklettert und hat damit den höchsten Stand seit Ende Mai erreicht, nachdem sinkende US-Anleiherenditen und ein schwächerer US-Dollar Anleger in das Edelmetall getrieben haben. Die Rally erfasste auch die Aktien von Minenbetreibern: Die Aktien von Newmont, Barrick Mining und First Majestic Silver legten an der NYSE am Mittwoch deutlich zu und setzten damit eine branchenweite Aufwärtsbewegung fort. Am Donnerstag präsentieren sich die Titel vorbörslich jedoch uneins.

Newmont-Aktie zieht mit dem Goldpreis kräftig an

Die Aktie des Goldproduzenten Newmont sprang an der NYSE am Mittwoch um 7,85 Prozent auf 125,08 US-Dollar. Damit reihte sich der Titel in eine Bewegung ein, die den Goldpreis zur Wochenmitte bereits auf den höchsten Stand seit Anfang Juni getrieben hatte, bevor es am frühen Donnerstag für das Edelmetall noch etwas weiter nach oben ging. Bei der Newmont-Aktie zeigen sich im vorbörslichen Donnerstagshandel zeitweise kleine Gewinne von 0,15 Prozent auf 125,27 US-Dollar.

Als Auslöser der Gold-Rally gilt laut dpa-AFX die überraschende Ankündigung des US-Finanzministeriums, das Volumen seiner Rückkaufprogramme zur Liquiditätsunterstützung bei länger laufenden Staatsanleihen zu verdoppeln. Dies schwächte den US-Dollar und drückte die Renditen von US-Staatsanleihen, was Gold als zinslose Anlage relativ attraktiver machte. Als zusätzlichen Kontext werden gestiegene Inflationsängste und wachsende Sorgen über die Schuldentragfähigkeit der USA angeführt, nachdem die ausstehenden Staatsschulden erstmals die Marke von 40 Billionen US-Dollar überschritten hatten.

Auch Aktien von Barrick Mining und First Majestic Silver im Sog der Rally

Auch der Anteilsschein von Barrick Mining, einem Goldproduzent mit zunehmendem Fokus auf Kupfer, legte am Mittwoch an der NYSE im Sog des Goldpreises deutlich zu und gewann 7,22 Prozent auf 45,13 US-Dollar. Hier geht es am Donnerstag vorbörslich zeitweise wieder um winzige 0,47 Prozent abwärts auf 44,92 US-Dollar. Papiere von First Majestic Silver, einem auf Silber und Gold in Mexiko und den USA fokussierten Bergbauunternehmen, zogen am Mittwoch an der NYSE ebenfalls um kräftige 12,82 Prozent auf 20,85 US-Dollar an und verbuchen im vorbörslichen Donnerstagshandel zeitweise ein Minus von 0,48 Prozent auf 20,75 US-Dollar.

Die Bewegung bei den Minenaktien reicht jedoch über die jüngsten Handelstage hinaus: So weist Forbes darauf hin, dass der NYSE Arca Gold Miners Index bereits in der Woche zum 7. August 2026 um mehr als 20 Prozent zulegte und damit die zweitbeste Woche seit seiner Auflage im Jahr 2004 erlebte. Nur im Dezember 2008 habe es noch eine bessere Woche gegeben. In der aktuell laufenden Handelswoche konnte der Index, der die Kursentwicklung von Unternehmen aus dem Bereich der Gold- und Silberförderung abbildet, indes bislang ein Plus von rund 8,5 Prozent verbuchen.

Margen der Minenbetreiber wachsen

Hinter der Kursbewegung der Minenaktien stehen laut Forbes neben dem gestiegenen Goldpreis auch deutlich verbesserte Fundamentaldaten der Branche. Seit dem dritten Quartal 2022 sei der durchschnittliche Verkaufspreis grosser Goldproduzenten je Unze um 161 Prozent gestiegen, während die All-in-Sustaining-Costs nur um 53 Prozent zugelegt hätten. Die Marge je Unze sei dadurch von rund 521 auf rund 2'636 US-Dollar gewachsen. Newmont selbst hatte im zweiten Quartal 2026 einen realisierten Goldpreis von 4'414 US-Dollar je Unze bei All-in-Sustaining-Costs von 1'621 US-Dollar je Unze ausgewiesen.

Ob sich die Rally bei Gold und den Minenwerten fortsetzt, dürfte nun massgeblich von der weiteren Entwicklung der US-Anleiherenditen und des US-Dollars abhängen. Newmont meldet die nächsten Quartalszahlen voraussichtlich im Oktober, ein Termin, der weiteren Aufschluss über die operative Entwicklung bei anhaltend hohen Goldpreisen geben dürfte.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

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