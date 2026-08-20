Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) gibt am Donnerstagnachmittag nach

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 544,76 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'684 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 543,74 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 546,11 USD. Von der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 508'966 Stück gehandelt.

Am 20.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 790,79 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 31,11 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 28.03.2026 Kursverluste bis auf 520,26 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 4,50 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,10 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,92 USD. Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlichte am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,18 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 7,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 60.80 Mrd. USD gegenüber 47.52 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 28.10.2026 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

In der Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 31,71 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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