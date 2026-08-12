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Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027

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12.08.2026 20:27:13

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Mittwochabend südwärts

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Mittwochabend südwärts

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,0 Prozent auf 581,08 USD abwärts.

Meta Platforms
478.02 CHF -0.06%
Kaufen Verkaufen

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 3,0 Prozent bei 581,08 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'755 Punkten steht. In der Spitze büsste die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 578,25 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 601,53 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'662'748 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Am 16.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 796,21 USD. Mit einem Zuwachs von 37,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 520,26 USD am 28.03.2026. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 11,69 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,10 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,92 USD ausgeschüttet werden. Meta Platforms (ex Facebook) gewährte am 29.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,18 USD, nach 7,14 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 27,96 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 60.80 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 47.52 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Am 28.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 31,77 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4643 17.06.2027 157879556
Long 11.9365 19.03.2027 157052957
Long 159.1537 18.09.2026 155005132
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.7179 10.35 158162504
Long 11.7563 3.93 159436608
Long 15.402 1.89 158786647
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.3456 11.72 159109757
Short 10.6876 7.41 159109756
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -13.28 150316530
Long 10 -2.43 150316532
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: rafapress / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo

Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.

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03.08.26 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
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30.07.26 Meta Platforms Buy UBS AG
30.07.26 Meta Platforms Outperform RBC Capital Markets
30.07.26 Meta Platforms Neutral JP Morgan Chase & Co.
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Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’098.53 19.66 SX0BIU
Short 15’398.95 13.89 SYBB4U
Short 15’987.54 8.84 SIBAEU
SMI-Kurs: 14’475.13 13.08.2026 17:31:47
Long 13’906.93 19.53 SXBF7U
Long 13’596.71 13.63 S0BF1U
Long 13’043.58 8.97 S2B8UU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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