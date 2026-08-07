S&P 500-Titel Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Meta Platforms (ex Facebook)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Meta Platforms (ex Facebook)-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Meta Platforms (ex Facebook)-Anteile bei 363.51 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in das Meta Platforms (ex Facebook)-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 27.510 Meta Platforms (ex Facebook)-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 06.08.2026 auf 589.90 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16’227.89 USD wert. Damit wäre die Investition um 62.28 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von Meta Platforms (ex Facebook) belief sich zuletzt auf 1.51 Bio. USD. Der Erstkurs des Meta Platforms (ex Facebook)-Papiers lag beim Börsengang bei 38.00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch