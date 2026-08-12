Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) verzeichnet am Nachmittag Verluste

Um 16:28 Uhr rutschte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 1,9 Prozent auf 588,00 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'751 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ging bis auf 586,92 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 601,53 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 548'242 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Bei einem Wert von 796,21 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.08.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Kursplus von 35,41 Prozent wieder erreichen. Bei 520,26 USD fiel das Papier am 28.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 13,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,92 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Meta Platforms (ex Facebook) 2,10 USD aus. Am 29.07.2026 legte Meta Platforms (ex Facebook) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,18 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 7,14 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 27,96 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 60.80 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 47.52 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 28.10.2026 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2026 31,77 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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