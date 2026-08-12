Axon Enterprise Aktie 36372319 / US05464C1018
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12.08.2026 20:03:20
Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 liegt am Nachmittag im Plus
Heute wagen sich die Börsianer in New York aus der Reserve.
Um 20:01 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0.93 Prozent fester bei 29’799.85 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 1.18 Prozent fester bei 29’875.18 Punkten in den Mittwochshandel, nach 29’525.48 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 29’715.88 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 29’881.50 Punkten.
So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0.304 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, lag der NASDAQ 100 bei 29’825.11 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.05.2026, lag der NASDAQ 100 noch bei 29’064.80 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.08.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 23’839.20 Punkten berechnet.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 18.22 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 30’762.20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22’841.42 Zählern registriert.
NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien
Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Nebius (+ 28.54 Prozent auf 248.37 USD), CoreWeave (+ 19.30 Prozent auf 107.75 USD), Lumentum (+ 16.08 Prozent auf 952.52 USD), SpaceX (+ 8.98 Prozent auf 145.26 USD) und Sandisk (+ 8.25 Prozent auf 1’375.91 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Axon Enterprise (-5.35 Prozent auf 602.27 USD), Workday (-4.16 Prozent auf 173.73 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (-3.39 Prozent auf 578.80 USD), MercadoLibre (-3.32 Prozent auf 1’875.53 USD) und Adobe (-2.98 Prozent auf 255.84 USD) unter Druck.
NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Die SpaceX-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 19’623’337 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4.564 Bio. Euro im NASDAQ 100 den grössten Anteil aus.
Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Blick
Im NASDAQ 100 hat die Comcast-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.51 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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