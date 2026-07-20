Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’254 -0.6%  SPI 20’033 -0.6%  Dow 51’839 -0.6%  DAX 24’847 0.1%  Euro 0.9251 0.0%  EStoxx50 6’227 -0.1%  Gold 4’077 1.8%  Bitcoin 53’336 1.0%  Dollar 0.8095 -0.1%  Öl 88.7 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ölpreise im Bann der Hormus-Krise: Überangebot bremst den Anstieg
ETF des Monats Juli 2026: Europas übersehene Nebenwerte
HUGO BOSS-Aktie: Frasers stockt Anteil kurz vor Ende der Offerte auf
Novartis-Aktie: Rückkehr auf Wachstumspfad trotz Generika-Einfluss - Ausblick bestätigt
Samsung und SK hynix treiben Erholung am südkoreanischen Aktienmarkt
Suche...
Plus500 Depot

Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027

524.15
CHF
6.62
CHF
1.28 %
09:04:46
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

20.07.2026 22:26:13

Meta Platforms (ex Facebook) Buy

Meta Platforms
524.15 CHF 1.28%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Meta auf "Buy" mit einem Kursziel von 825 US-Dollar belassen. Brent Thill zeigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie beeindruckt vom Test dreier KI-Brillen des Internetkonzerns. Meta genieße in diesem Bereich mit Auslieferungen im großen Stil einen Status als "First Mover". An der Einführung der Apple Watch orientiert, schätzt es das Umsatzpotenzial für die kommenden Jahre auf 14 bis 18 Milliarden US-Dollar. Als langfristiger Wachstumstreiber sei dies im aktuellen Kurs noch nicht eingepreist./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 16:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 16:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Meta Platforms

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Meta Platforms-Kurs >5 >10 >15
Fallender Meta Platforms-Kurs >5 >10 >15
Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Buy
Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 825.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 645.85 		Abst. Kursziel*:
27.74%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 645.78 		Abst. Kursziel aktuell:
27.75%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
20.07.26 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
09.07.26 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
03.07.26 Meta Platforms Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.07.26 Meta Platforms Buy UBS AG
01.07.26 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen