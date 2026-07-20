Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027
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Meta Platforms (ex Facebook) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Meta auf "Buy" mit einem Kursziel von 825 US-Dollar belassen. Brent Thill zeigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie beeindruckt vom Test dreier KI-Brillen des Internetkonzerns. Meta genieße in diesem Bereich mit Auslieferungen im großen Stil einen Status als "First Mover". An der Einführung der Apple Watch orientiert, schätzt es das Umsatzpotenzial für die kommenden Jahre auf 14 bis 18 Milliarden US-Dollar. Als langfristiger Wachstumstreiber sei dies im aktuellen Kurs noch nicht eingepreist./rob/tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|
Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 825.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 645.85
|
Abst. Kursziel*:
27.74%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 645.78
|
Abst. Kursziel aktuell:
27.75%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
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Aktien in diesem Artikel
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