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Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027

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01.07.2026 20:16:38

Meta Platforms (ex Facebook) Buy

Meta Platforms
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Meta auf "Buy" mit einem Kursziel von 825 US-Dollar belassen. Analyst Brent Thill kommentierte am Mittwochabend Spekulationen darüber, dass der Social-Media-Konzerns Pläne zur Entwicklung eines Cloud-Infrastrukturgeschäfts hegt. Er würde dies begrüßen, schrieb Thill und hält die Befürchtungen über Überkapazitäten für falsch. Meta habe Amazons AWS-Strategie verschlafen und wolle nun überschüssige Rechenleistung zu Geld machen, um etwa die Auslastung zu steigern und den Cashflow zu erhöhen. Ein Cloud-Geschäft sei zudem strategisch wichtig für die langfristigen KI-Ambitionen von Meta und würde die Reichweite über die eigenen Verbraucheranwendungen hinaus erweitern./ck/rob/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 13:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 13:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Steigender Meta Platforms-Kurs >5
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Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Buy
Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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Rating jetzt:
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