Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027
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Meta Platforms (ex Facebook) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Meta auf "Buy" mit einem Kursziel von 825 US-Dollar belassen. Analyst Brent Thill kommentierte am Mittwochabend Spekulationen darüber, dass der Social-Media-Konzerns Pläne zur Entwicklung eines Cloud-Infrastrukturgeschäfts hegt. Er würde dies begrüßen, schrieb Thill und hält die Befürchtungen über Überkapazitäten für falsch. Meta habe Amazons AWS-Strategie verschlafen und wolle nun überschüssige Rechenleistung zu Geld machen, um etwa die Auslastung zu steigern und den Cashflow zu erhöhen. Ein Cloud-Geschäft sei zudem strategisch wichtig für die langfristigen KI-Ambitionen von Meta und würde die Reichweite über die eigenen Verbraucheranwendungen hinaus erweitern./ck/rob/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|
Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 825.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 619.92
|
Abst. Kursziel*:
33.08%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 613.09
|
Abst. Kursziel aktuell:
34.56%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
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