Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 127 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Falko Friedrichs rechnet mit mauen Quartalsergebnissen der Darmstädter. Die Jahresziele dürften sie aber bestätigen, schrieb er in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:10 / CET



