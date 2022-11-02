Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’343 -0.1%  SPI 17’084 0.0%  Dow 47’706 0.3%  DAX 24’282 0.0%  Euro 0.9276 0.3%  EStoxx50 5’730 0.5%  Gold 4’025 2.2%  Bitcoin 90’238 0.7%  Dollar 0.7969 0.4%  Öl 64.6 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Mercedes-Benz-Aktie höher: Anleger reagieren positiv auf Sparprogramm und Rückkäufe
Symrise-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Buy
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Mittag
Caterpillar-Aktie: Baumaschinenriese übertrifft Erwartungen trotz Gewinnrückgang
Deutsche Bank AG mit Investmenttipp: Buy-Note für Novartis-Aktie
Suche...

Merck Aktie 412799 / DE0006599905

223.00
CHF
2.90
CHF
1.32 %
02.11.2022
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

29.10.2025 12:20:33

Merck Buy

Merck
105.45 CHF 0.43%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 127 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Falko Friedrichs rechnet mit mauen Quartalsergebnissen der Darmstädter. Die Jahresziele dürften sie aber bestätigen, schrieb er in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Merck KGaA Buy
Unternehmen:
Merck KGaA 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
127.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
113.50 € 		Abst. Kursziel*:
11.89%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
113.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11.70%
Analyst Name::
Falko Friedrichs 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse