Merck Aktie 412799 / DE0006599905
223.00CHF
2.90CHF
1.32 %
02.11.2022
SWX
29.10.2025 12:20:33
Merck Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 127 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Falko Friedrichs rechnet mit mauen Quartalsergebnissen der Darmstädter. Die Jahresziele dürften sie aber bestätigen, schrieb er in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick./ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Merck KGaA Buy
|
Unternehmen:
Merck KGaA
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
127.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
113.50 €
|
Abst. Kursziel*:
11.89%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
113.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.70%
|
Analyst Name::
Falko Friedrichs
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
