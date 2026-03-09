Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Merck Buy

Merck
97.14 CHF -3.60%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Merck KGaA von 150 auf 153 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Darmstädter müssten zunächst Erfolge vorweisen, schrieb James Quigley am Montag im Nachgang jüngster Zahlen. Die Anleger warteten vor allem, was der neue Konzernchef ändern könne./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 05:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Merck KGaA Buy
Unternehmen:
Merck KGaA 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
153.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
107.50 € 		Abst. Kursziel*:
42.33%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
108.30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
41.27%
Analyst Name::
James Quigley 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Merck KGaA

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Merck KGaA

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
12:03 Merck Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:30 Merck Hold Deutsche Bank AG
07:59 Merck Equal Weight Barclays Capital
06.03.26 Merck Kaufen DZ BANK
06.03.26 Merck Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen
