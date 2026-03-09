Merck Aktie 412799 / DE0006599905
96.96CHF
-4.49CHF
-4.43 %
13:18:45
SWX
09.03.2026 12:03:01
Merck Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Merck KGaA von 150 auf 153 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Darmstädter müssten zunächst Erfolge vorweisen, schrieb James Quigley am Montag im Nachgang jüngster Zahlen. Die Anleger warteten vor allem, was der neue Konzernchef ändern könne./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 05:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Merck KGaA
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
153.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
107.50 €
|
Abst. Kursziel*:
42.33%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
108.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
41.27%
|
Analyst Name::
James Quigley
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Merck KGaA
12:03
Merck Buy
Goldman Sachs Group Inc.
