|
06.03.2026 11:22:44
Hold-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Merck-Aktie
Das Merck-Papier wurde von Deutsche Bank AG-Analyst Falko Friedrichs genauer unter die Lupe genommen.
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 132 Euro auf "Hold" belassen. Der Ausblick der Darmstädter auf 2026 habe enttäuscht, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Die Zahlen für das vierte Quartal hätten unterdessen den Erwartungen entsprochen.
Aktienbewertung im Detail: Die Merck-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Die Merck-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:05 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 113.20 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 16.61 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 94’146 Merck-Aktien den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 7.7 Prozent zu Buche.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Merck KGaA
|10:32
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|05.03.26
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|05.03.26
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.03.26
|Merck Buy
|UBS AG
|05.03.26
|Merck Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
