Merck Aktie 412799 / DE0006599905

101.45
CHF
0.50
CHF
0.50 %
06.03.2026
SWX
09.03.2026 07:59:31

Merck Equal Weight

Merck
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 130 Euro auf "Equal Weight" belassen. Das laufende Jahr werde das letzte Übergangsjahr für den Chemie- und Pharmakonzern sein, schrieb Charles Pitman-King am Sonntag. Für die Schätzungen gebe es nun nur noch begrenztes Abwärtspotenzial./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2026 / 15:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Merck KGaA Equal Weight
Unternehmen:
Merck KGaA 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
130.00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
108.85 € 		Abst. Kursziel*:
19.43%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
108.35 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19.98%
Analyst Name::
Charles Pitman-King 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

