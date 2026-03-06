Merck 97.42 CHF -3.32% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 130 Euro auf "Equal Weight" belassen. Das laufende Jahr werde das letzte Übergangsjahr für den Chemie- und Pharmakonzern sein, schrieb Charles Pitman-King am Sonntag. Für die Schätzungen gebe es nun nur noch begrenztes Abwärtspotenzial./rob/bek/ag;

