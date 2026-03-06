Merck Aktie 412799 / DE0006599905
101.45CHF
0.50CHF
0.50 %
06.03.2026
SWX
09.03.2026 07:59:31
Merck Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 130 Euro auf "Equal Weight" belassen. Das laufende Jahr werde das letzte Übergangsjahr für den Chemie- und Pharmakonzern sein, schrieb Charles Pitman-King am Sonntag. Für die Schätzungen gebe es nun nur noch begrenztes Abwärtspotenzial./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2026 / 15:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Merck KGaA Equal Weight
|
Unternehmen:
Merck KGaA
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
130.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
108.85 €
|
Abst. Kursziel*:
19.43%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
108.35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.98%
|
Analyst Name::
Charles Pitman-King
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
