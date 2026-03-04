ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Buy" belassen. Der Ausblick der Darmstädter sei verwirrend bereinigt um Mavenclad-Umsätze in den USA ab März und das US-Potenzial von Pergoveris, schrieb Matthew Weston am Donnerstag. Daher erscheine er auf den ersten Blick vielleicht etwas schwach, liege aber nach Konzerndefinition in etwa auf Höhe seiner Erwartung./ag/la;