Merck Aktie 412799 / DE0006599905
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Merck Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Buy" belassen. Der Ausblick der Darmstädter sei verwirrend bereinigt um Mavenclad-Umsätze in den USA ab März und das US-Potenzial von Pergoveris, schrieb Matthew Weston am Donnerstag. Daher erscheine er auf den ersten Blick vielleicht etwas schwach, liege aber nach Konzerndefinition in etwa auf Höhe seiner Erwartung./ag/la;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:20 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Merck KGaA Buy
|
Unternehmen:
Merck KGaA
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
150.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
123.05 €
|
Abst. Kursziel*:
21.90%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
121.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23.36%
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Merck KGaA
|
09:33
|Merck-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. gibt Buy-Bewertung bekannt (finanzen.ch)
|
09:28
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX fällt zum Start (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Frankfurt in Rot: DAX gibt zum Start des Donnerstagshandels nach (finanzen.ch)
|
02.03.26
|DAX 40-Titel Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Merck-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
28.02.26