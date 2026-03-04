Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Merck Aktie 412799 / DE0006599905

109.10
CHF
0.00
CHF
0.00 %
11:55:06
SWX
05.03.2026 10:44:24

Merck Buy

Merck
110.12 CHF -1.50%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Buy" belassen. Der Ausblick der Darmstädter sei verwirrend bereinigt um Mavenclad-Umsätze in den USA ab März und das US-Potenzial von Pergoveris, schrieb Matthew Weston am Donnerstag. Daher erscheine er auf den ersten Blick vielleicht etwas schwach, liege aber nach Konzerndefinition in etwa auf Höhe seiner Erwartung./ag/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:20 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Merck KGaA Buy
Unternehmen:
Merck KGaA 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
150.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
123.05 € 		Abst. Kursziel*:
21.90%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
121.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23.36%
Analyst Name::
Matthew Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

