Merck Aktie 412799 / DE0006599905
107.55CHF
-1.55CHF
-1.42 %
15:01:17
SWX
05.03.2026 13:19:59
Merck Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Overweight" belassen. Der Ausblick bedeute leichte Korrekturen der Konsensschätzungen für Umsatz, operatives Ergebnis und Ergebnis je Aktie, schrieb Richard Vosser am Donnerstag. Zumindest in gewissem Maße sei damit aber wohl bereits gerechnet worden./rob/ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:31 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
