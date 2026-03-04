Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Merck Aktie 412799 / DE0006599905

107.55
CHF
-1.55
CHF
-1.42 %
15:01:17
SWX
05.03.2026 13:19:59

Merck Overweight

Merck
108.10 CHF -3.31%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Overweight" belassen. Der Ausblick bedeute leichte Korrekturen der Konsensschätzungen für Umsatz, operatives Ergebnis und Ergebnis je Aktie, schrieb Richard Vosser am Donnerstag. Zumindest in gewissem Maße sei damit aber wohl bereits gerechnet worden./rob/ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:31 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Merck KGaA Overweight
Unternehmen:
Merck KGaA 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
150.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
123.05 € 		Abst. Kursziel*:
21.90%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
119.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25.63%
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse