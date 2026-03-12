Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’858 -0.8%  SPI 17’931 -0.2%  Dow 47’417 -0.6%  DAX 23’624 -0.1%  Euro 0.9022 0.0%  EStoxx50 5’769 -0.4%  Gold 5’189 0.6%  Bitcoin 54’620 -0.5%  Dollar 0.7806 0.0%  Öl 97.0 3.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Roche1203204Rheinmetall345850Swiss Re12688156NVIDIA994529Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: Adobe präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Aktien von Tesla, BYD und Rivian im Fokus - Helfen die steigenden Ölpreise den E-Aauto-Herstellern?
Geberit-Aktie dennocht tiefer: Nach Gewinnplus die Dividende angehoben
Equal Weight-Analyse: Barclays Capital bewertet Merck-Aktie
Neue Analyse: Bernstein Research bewertet Daimler Truck-Aktie mit Underperform
Suche...

Merck Aktie 412799 / DE0006599905

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Aktie im Blick 12.03.2026 10:49:45

Equal Weight-Analyse: Barclays Capital bewertet Merck-Aktie

Equal Weight-Analyse: Barclays Capital bewertet Merck-Aktie

Die Merck-Aktie wurde von Barclays Capital einer gründlichen Prüfung unterzogen. Das sind die festgestellten Ergebnisse.

Merck
99.79 CHF 0.06%
Kaufen Verkaufen

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Merck KGaA nach einer Konferenz mit der Finanzchefin Helene von Roeder mit einem Kursziel von 130 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der Fokus habe sich auf das erste Quartal und den Ausblick 2026, den Umbau von Life Science sowie die Margen in den einzelnen Sparten gerichtet, schrieb Charles Pitman-King am Mittwochnachmittag.

Aktienbewertung im Detail: Die Merck-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Merck-Aktie musste um 10:33 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0.4 Prozent auf 110.60 EUR abwärts. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 17.54 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 30’362 Merck-Aktien. Das Papier verlor seit Jahresanfang 2026 9.8 Prozent.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 15:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Vitaly Korovin / Shutterstock.com

Nachrichten zu Merck KGaA

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?