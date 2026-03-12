Equal Weight-Analyse: Barclays Capital bewertet Merck-Aktie

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Merck KGaA nach einer Konferenz mit der Finanzchefin Helene von Roeder mit einem Kursziel von 130 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der Fokus habe sich auf das erste Quartal und den Ausblick 2026, den Umbau von Life Science sowie die Margen in den einzelnen Sparten gerichtet, schrieb Charles Pitman-King am Mittwochnachmittag.

Aktienbewertung im Detail: Die Merck-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Merck-Aktie musste um 10:33 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0.4 Prozent auf 110.60 EUR abwärts. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 17.54 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 30’362 Merck-Aktien. Das Papier verlor seit Jahresanfang 2026 9.8 Prozent.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 15:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.