Merck Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Merck KGaA bei einem fairen Aktienwert von 150 Euro auf "Kaufen" belassen. "Ein Übergangsjahr 2026 ist eingepreist", schrieb Peter Spengler am Freitag im Nachgang des Geschäftsberichts. "Aus unserer Sicht werden alle Segmente von Merck mit ungerechtfertigt steigenden Abschlägen gegenüber den am besten vergleichbaren Peer-Unternehmen Danaher und Thermo Fisher Scientific (Life Science), Entegris (Electronics) sowie Pharmaunternehmen (Healthcare) bewertet."/rob/ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 11:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Merck KGaA Kaufen
|
Unternehmen:
Merck KGaA
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
110.85 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
110.15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Peter Spengler
|
KGV*:
-
