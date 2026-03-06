Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'005 -2.2%  SPI 17'967 -2.1%  Dow 47'056 -1.9%  DAX 23'384 -1.8%  Euro 0.9025 -0.5%  EStoxx50 5'658 -2.2%  Gold 5'093 0.2%  Bitcoin 53'586 -3.1%  Dollar 0.7808 0.0%  Öl 90.6 7.4% 
Merck Aktie 412799 / DE0006599905

98.60
CHF
-2.35
CHF
-2.33 %
15:27:34
SWX
06.03.2026 13:40:08

Merck
100.77 CHF -2.66%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Merck KGaA bei einem fairen Aktienwert von 150 Euro auf "Kaufen" belassen. "Ein Übergangsjahr 2026 ist eingepreist", schrieb Peter Spengler am Freitag im Nachgang des Geschäftsberichts. "Aus unserer Sicht werden alle Segmente von Merck mit ungerechtfertigt steigenden Abschlägen gegenüber den am besten vergleichbaren Peer-Unternehmen Danaher und Thermo Fisher Scientific (Life Science), Entegris (Electronics) sowie Pharmaunternehmen (Healthcare) bewertet."/rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 11:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 11:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Merck KGaA Kaufen
Unternehmen:
Merck KGaA 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
110.85 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
110.15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Peter Spengler 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

