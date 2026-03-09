Merck 97.14 CHF -3.60% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Merck KGaA von 132 auf 125 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Im Ausblick des Chemie- und Pharmakonzerns spiegele sich das Auslaufen der US-Patente auf das Medikament Mavenclad wider, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Montag vorliegenden Resümee. Hinzu kämen widrige Währungseffekte./bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 08:05 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.