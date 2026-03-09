Merck Aktie 412799 / DE0006599905
95.88CHF
-5.57CHF
-5.49 %
11:54:04
SWX
09.03.2026 10:30:52
Merck Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Merck KGaA von 132 auf 125 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Im Ausblick des Chemie- und Pharmakonzerns spiegele sich das Auslaufen der US-Patente auf das Medikament Mavenclad wider, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Montag vorliegenden Resümee. Hinzu kämen widrige Währungseffekte./bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Merck KGaA Hold
|
Unternehmen:
Merck KGaA
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
125.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
107.90 €
|
Abst. Kursziel*:
15.85%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
107.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.71%
|
Analyst Name::
Falko Friedrichs
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Merck KGaA
|10:30
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|07:59
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|06.03.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|06.03.26
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|05.03.26
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
