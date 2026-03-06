DZ BANK: Kaufen-Note für Merck-Aktie

Die DZ Bank hat die Einstufung für Merck KGaA bei einem fairen Aktienwert von 150 Euro auf "Kaufen" belassen. "Ein Übergangsjahr 2026 ist eingepreist", schrieb Peter Spengler am Freitag im Nachgang des Geschäftsberichts. "Aus unserer Sicht werden alle Segmente von Merck mit ungerechtfertigt steigenden Abschlägen gegenüber den am besten vergleichbaren Peer-Unternehmen Danaher und Thermo Fisher Scientific (Life Science), Entegris (Electronics) sowie Pharmaunternehmen (Healthcare) bewertet."/rob/ag/tih





Aktieninformation im Fokus: Die Merck-Aktie ausführlich analysiert am Tag der DZ BANK-Empfehlung

Um 14:16 Uhr fiel die Merck-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1.2 Prozent auf 111.85 EUR ab. Die Anzahl der bisher gehandelten Merck-Aktien beläuft sich auf 249’346 Stück. Seit Anfang des Jahres 2026 verlor die Aktie um 8.8 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 11:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 11:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.