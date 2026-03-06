|Papier unter der Lupe
|
06.03.2026 14:34:44
DZ BANK: Kaufen-Note für Merck-Aktie
Das Merck-Papier wurde einer genauen Prüfung durch DZ BANK-Analyst Peter Spengler unterzogen.
Die DZ Bank hat die Einstufung für Merck KGaA bei einem fairen Aktienwert von 150 Euro auf "Kaufen" belassen. "Ein Übergangsjahr 2026 ist eingepreist", schrieb Peter Spengler am Freitag im Nachgang des Geschäftsberichts. "Aus unserer Sicht werden alle Segmente von Merck mit ungerechtfertigt steigenden Abschlägen gegenüber den am besten vergleichbaren Peer-Unternehmen Danaher und Thermo Fisher Scientific (Life Science), Entegris (Electronics) sowie Pharmaunternehmen (Healthcare) bewertet."/rob/ag/tih
Aktieninformation im Fokus: Die Merck-Aktie ausführlich analysiert am Tag der DZ BANK-Empfehlung
Um 14:16 Uhr fiel die Merck-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1.2 Prozent auf 111.85 EUR ab. Die Anzahl der bisher gehandelten Merck-Aktien beläuft sich auf 249’346 Stück. Seit Anfang des Jahres 2026 verlor die Aktie um 8.8 Prozent.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 11:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 11:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
3 neue Aktien BX Musterportfolio: Legrand, Infineon & Schneider Electric mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
✅ Legrand SA
✅ Infineon
✅ Schneider Electric
inklusive Rebalancing:
❌ Broadcom Inc
❌ Wells Fargo & Co
❌ Alphabet A
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und Nahost-Krise belasten: SMI und DAX mit weiteren Verlusten -- Asiens Börsen gehen erholt ins Wochenende
Am heimischen Aktienmarkt geht es auch am Freitag nach unten. Am deutschen Aktienmarkt wird eine Erholung erneut abgebrochen. Die Anleger in Fernost zeigten sich am Freitag erneut besser gestimmt.