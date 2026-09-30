Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
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30.09.2026 16:29:00
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittwochnachmittag mit Aufschlag
Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 40,97 EUR.
Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 40,97 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'295 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 41,37 EUR erreichte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 40,79 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1'153'162 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.
Bei 62,34 EUR markierte der Titel am 05.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie somit 34,28 Prozent niedriger. Am 29.09.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,13 EUR. Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 2,09 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem im Jahr 2025 3,50 EUR an Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,10 EUR aus. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewährte am 28.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,14 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 0,95 EUR je Aktie eingenommen. Mit einem Umsatz von 32.06 Mrd. EUR, gegenüber 33.15 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -3,29 Prozent präsentiert.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 22.10.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 5,44 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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