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Sparprogramm 30.09.2026 16:59:37

Mercedes-Benz-Aktie kaum verändert: Autobauer reaktiviert Abfindungsprogramm in Deutschland

Mercedes-Benz-Aktie kaum verändert: Autobauer reaktiviert Abfindungsprogramm in Deutschland

Mercedes-Benz legt sein Abfindungsprogramm für Beschäftigte in Deutschland neu auf.

Mercedes-Benz Group
38.55 CHF 1.47%
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Das Programm starte voraussichtlich im Dezember, teilte der Autobauer in Stuttgart mit. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

Mercedes habe bereits mit seinem Sparprogramm wichtige Schritte eingeleitet, um das Unternehmen zukunftsfähig aufzustellen. Um die erforderlichen strukturellen Anpassungen weiterhin verantwortungsvoll und sozialverträglich gestalten zu können, werde das freiwillige Abfindungsprogramm in den indirekten Bereichen wiederbelebt. Individuelle Angebote erhielten Tarifbeschäftigte und zum Teil auch Führungskräfte.

Weiterhin gelte das Prinzip der doppelten Freiwilligkeit. Sowohl die Beschäftigten als auch das Unternehmen müssten einem Ausscheiden zustimmen.

Die Mercedes-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,02 Prozent tiefer bei 40,66 Euro.

/rwi/DP/mis

STUTTGART (awp international)

Weitere Links:

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Bildquelle: wegosi / Shutterstock.com
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