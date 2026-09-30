Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
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30.09.2026 16:59:37
Mercedes-Benz-Aktie kaum verändert: Autobauer reaktiviert Abfindungsprogramm in Deutschland
Mercedes-Benz legt sein Abfindungsprogramm für Beschäftigte in Deutschland neu auf.
Mercedes habe bereits mit seinem Sparprogramm wichtige Schritte eingeleitet, um das Unternehmen zukunftsfähig aufzustellen. Um die erforderlichen strukturellen Anpassungen weiterhin verantwortungsvoll und sozialverträglich gestalten zu können, werde das freiwillige Abfindungsprogramm in den indirekten Bereichen wiederbelebt. Individuelle Angebote erhielten Tarifbeschäftigte und zum Teil auch Führungskräfte.
Weiterhin gelte das Prinzip der doppelten Freiwilligkeit. Sowohl die Beschäftigten als auch das Unternehmen müssten einem Ausscheiden zustimmen.
Die Mercedes-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,02 Prozent tiefer bei 40,66 Euro.
/rwi/DP/mis
STUTTGART (awp international)
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