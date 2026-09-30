Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
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30.09.2026 18:25:00
Mercedes-Benz: Führungskräfte erhalten Abfindungsangebot zur Kostensenkung
Mercedes-Benz GroupBis zu 500.000 Euro soll Mercedes-Benz in Einzelfällen gezahlt haben, um Mitarbeiter loszuwerden. Nun will der Autobauer das Abfindungsprogramm neu auflegen – und nimmt dabei verstärkt Führungskräfte ins Visier.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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