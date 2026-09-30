Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
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30.09.2026 18:00:38
Was Analysten von der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie erwarten
Wie Experten die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im vergangenen Monat bewertet haben.
7 Analysten gaben ihre Einschätzung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie preis.
1 Experte rät die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zu kaufen, 6 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 57,14 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) auf 40,60 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|70,00 EUR
|72,44
|29.09.2026
|Bernstein Research
|56,00 EUR
|37,95
|23.09.2026
|Bernstein Research
|56,00 EUR
|37,95
|22.09.2026
|UBS AG
|-
|-
|21.09.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|52,00 EUR
|28,09
|16.09.2026
|Bernstein Research
|56,00 EUR
|37,95
|14.09.2026
|Bernstein Research
|56,00 EUR
|37,95
|09.09.2026
|RBC Capital Markets
|54,00 EUR
|33,02
|08.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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