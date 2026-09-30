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Einstufungen 30.09.2026 18:00:38

Was Analysten von der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie erwarten

Was Analysten von der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie erwarten

Wie Experten die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im vergangenen Monat bewertet haben.

Mercedes-Benz Group
38.23 CHF -1.53%
Kaufen Verkaufen

7 Analysten gaben ihre Einschätzung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie preis.

1 Experte rät die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zu kaufen, 6 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 57,14 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) auf 40,60 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG70,00 EUR72,4429.09.2026
Bernstein Research56,00 EUR37,9523.09.2026
Bernstein Research56,00 EUR37,9522.09.2026
UBS AG--21.09.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)52,00 EUR28,0916.09.2026
Bernstein Research56,00 EUR37,9514.09.2026
Bernstein Research56,00 EUR37,9509.09.2026
RBC Capital Markets54,00 EUR33,0208.09.2026

Redaktion finanzen.ch

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