Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 73 auf 70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Berichtssaison nach dem dritten Quartal dürfte am Narrativ für die Branche nichts ändern, schrieb Tim Rokossa in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Es gelte das Prinzip Hoffnung auf die Politik. China bleibe die größte Herausforderung ? und zwar strukturell, nicht bloß zyklisch./rob/ag/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
70.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
41.10 €
|
Abst. Kursziel*:
70.32%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
41.04 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
70.57%
|
Analyst Name::
Tim Rokossa
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
09:29
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Dienstagvormittag nahe Nulllinie (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Europa: Zum Handelsstart Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.ch)
|
09:28
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)
|
09:28
|Gewinne in Frankfurt: DAX verbucht zum Handelsstart Gewinne (finanzen.ch)
|
28.09.26
|Mercedes-Benz-Aktie gewinnt dennoch: Lieferengpass bremst Produktion in Sindelfingen (AWP)
|
28.09.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX liegt letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
28.09.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX zum Ende des Montagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
28.09.26
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 zum Ende des Montagshandels mit Kursplus (finanzen.ch)
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|09:41
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|23.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|21.09.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|16.09.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:41
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|23.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|21.09.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|16.09.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:41
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|27.08.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|23.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|21.09.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|16.09.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|38.66
|1.06%
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