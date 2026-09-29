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Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

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Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000

38.67
CHF
0.41
CHF
1.07 %
10:55:22
SWX
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29.09.2026 09:41:49

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy

Mercedes-Benz Group
38.79 CHF -0.81%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 73 auf 70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Berichtssaison nach dem dritten Quartal dürfte am Narrativ für die Branche nichts ändern, schrieb Tim Rokossa in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Es gelte das Prinzip Hoffnung auf die Politik. China bleibe die größte Herausforderung ? und zwar strukturell, nicht bloß zyklisch./rob/ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
70.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
41.10 € 		Abst. Kursziel*:
70.32%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
41.04 € 		Abst. Kursziel aktuell:
70.57%
Analyst Name::
Tim Rokossa 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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