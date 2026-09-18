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18.09.2026 16:29:00

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag mit Abschlägen

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,4 Prozent auf 44,61 EUR.

Mercedes-Benz Group
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Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,4 Prozent auf 44,61 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 25'356 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 44,60 EUR. Bei 45,83 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 2'245'498 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 62,34 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.01.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 39,74 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 42,63 EUR. Dieser Wert wurde am 29.06.2026 erreicht. Abschläge von 4,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,50 EUR an Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,14 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 28.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,14 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 0,95 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 32.06 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von -3,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 33.15 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2026 veröffentlicht. Schätzungsweise am 22.10.2027 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,45 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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