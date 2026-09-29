Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Start fester

Um 09:11 Uhr geht es im SDAX im XETRA-Handel um 0.28 Prozent nach oben auf 18’299.10 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 92.082 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der SDAX 0.057 Prozent höher bei 18’258.97 Punkten, nach 18’248.52 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag am Dienstag bei 18’258.97 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18’310.55 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, einen Stand von 18’995.19 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.06.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 17’927.03 Punkten. Der SDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 29.09.2025, bei 16’872.76 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5.44 Prozent zu. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19’325.96 Punkten. Bei 15’733.78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 3.96 Prozent auf 70.90 EUR), KWS SAAT SE (+ 3.67 Prozent auf 73.50 EUR), Basler (+ 3.29 Prozent auf 23.55 EUR), Medios (+ 3.10 Prozent auf 11.30 EUR) und PVA TePla (+ 3.00 Prozent auf 30.94 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil OHB SE (-3.62 Prozent auf 180.80 EUR), HelloFresh (-3.17 Prozent auf 2.33 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1.86 Prozent auf 29.52 EUR), pbb (-1.84 Prozent auf 3.10 EUR) und Hypoport SE (-1.22 Prozent auf 72.85 EUR).

Die teuersten Unternehmen im SDAX

Die Aktie im SDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die HelloFresh-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 111’255 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie nimmt im SDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4.264 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

SDAX-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 1.51 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.33 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch