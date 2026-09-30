Medios-Aktie: Was Analysten von Medios erwarten

Im abgelaufenen Monat haben 2 Experten ihre Analyse der Medios-Aktie abgegeben.

2 Experten stufen die Medios-Aktie als Kauf ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 18,00 EUR für die Medios-Aktie, was einem Anstieg von 6,84 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 11,16 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Warburg Research 20,00 EUR 79,21 30.09.2026 Deutsche Bank AG 16,00 EUR 43,37 30.09.2026

Redaktion finanzen.ch