Medios Aktie 19069483 / DE000A1MMCC8
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30.09.2026 18:00:38
Medios-Aktie: Was Analysten von Medios erwarten
Im abgelaufenen Monat haben 2 Experten ihre Analyse der Medios-Aktie abgegeben.
2 Experten stufen die Medios-Aktie als Kauf ein.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 18,00 EUR für die Medios-Aktie, was einem Anstieg von 6,84 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 11,16 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Warburg Research
|20,00 EUR
|79,21
|30.09.2026
|Deutsche Bank AG
|16,00 EUR
|43,37
|30.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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