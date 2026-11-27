Dow Jones 30 Industrial 998313 / US2605661048
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27.11.2026 16:00:50
Freundlicher Handel: Dow Jones zum Start des Freitagshandels auf grünem Terrain
Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den Dow Jones auch aktuell aufwärts.
Um 15:58 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0.53 Prozent stärker bei 50’450.18 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 24.252 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 1.42 Prozent auf 49’469.86 Punkte an der Kurstafel, nach 50’182.95 Punkten am Vortag.
Der Dow Jones erreichte am Freitag sein Tagestief bei 50’450.04 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 50’697.38 Punkten lag.
So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf
Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 2.46 Prozent. Vor einem Monat, am 27.10.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 52’377.57 Punkten auf. Der Dow Jones lag noch vor drei Monaten, am 27.08.2026, bei 53’569.44 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.11.2025, einen Stand von 47’427.12 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4.27 Prozent nach oben. Bei 54’744.33 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 45’057.28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Gewinner und Verlierer im Dow Jones
Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Amazon (+ 2.44 Prozent auf 250.40 USD), Caterpillar (+ 2.11 Prozent auf 555.18 USD), JPMorgan Chase (+ 1.95) Prozent auf 322.92 USD), Cisco (+ 1.91 Prozent auf 96.00 USD) und UnitedHealth (+ 1.78 Prozent auf 352.36 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil NVIDIA (-1.15 Prozent auf 147.58 USD), Coca-Cola (-0.60 Prozent auf 97.00 USD), Sherwin-Williams (-0.57 Prozent auf 358.97 USD), McDonalds (-0.53 Prozent auf 282.00 USD) und Procter Gamble (-0.28 Prozent auf 172.74 USD).
Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 10’470’748 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.708 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte
2026 weist die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11.09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Mit 4.53 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.ch
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Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Handel am Freitag Gewinne. Die US-Börsen schließen deutlich im Plus. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.