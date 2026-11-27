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27.11.2026 16:29:00
McDonalds Aktie News: McDonalds am Freitagnachmittag mit roter Tendenz
Die Aktie von McDonalds gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 281,78 USD.
Der McDonalds-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 281,78 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 50'566 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die McDonalds-Aktie bis auf 281,58 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 281,82 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 97'834 McDonalds-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.03.2026 bei 341,75 USD. 21,28 Prozent Plus fehlen der McDonalds-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.10.2026 bei 229,25 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 18,64 Prozent könnte die McDonalds-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 7,50 USD, nach 7,17 USD im Jahr 2025. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte McDonalds am 04.11.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,51 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat McDonalds mit einem Umsatz von insgesamt 7.16 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.08 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 1,12 Prozent gesteigert.
Die McDonalds-Bilanz für Q4 2026 wird am 28.01.2027 erwartet.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 12,94 USD je McDonalds-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
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|McDonald's Buy
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|05.11.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
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|McDonald's Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.11.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.11.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|19.10.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|13.11.26
|McDonald's Market-Perform
|Bernstein Research
|04.11.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.09.26
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|RBC Capital Markets
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