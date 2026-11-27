Die McDonalds-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr um 0,3 Prozent auf 282,62 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 50'774 Punkten realisiert. Im Tief verlor die McDonalds-Aktie bis auf 281,58 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 281,82 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 560'150 McDonalds-Aktien.

Am 03.03.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 341,75 USD. Mit einem Zuwachs von 20,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 229,25 USD. Dieser Wert wurde am 06.10.2026 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 18,88 Prozent könnte die McDonalds-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für McDonalds-Aktionäre betrug im Jahr 2025 7,17 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 7,50 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte McDonalds am 04.11.2026. In Sachen EPS wurden 3,51 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte McDonalds 3,18 USD je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat McDonalds in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,12 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.16 Mrd. USD im Vergleich zu 7.08 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 28.01.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass McDonalds im Jahr 2026 12,94 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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