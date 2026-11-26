Heute vor 5 Jahren wurden Trades der McDonalds-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 250.01 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die McDonalds-Aktie investiert, befänden sich nun 4.000 McDonalds-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’133.95 USD, da sich der Wert eines McDonalds-Anteils am 25.11.2026 auf 283.50 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +13.40 Prozent.

McDonalds markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 198.29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch