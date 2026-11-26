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26.11.2026 16:02:17
Dow Jones 30 Industrial-Papier McDonalds-Aktie: So viel hätte eine Investition in McDonalds von vor 5 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in McDonalds gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der McDonalds-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 250.01 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die McDonalds-Aktie investiert, befänden sich nun 4.000 McDonalds-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’133.95 USD, da sich der Wert eines McDonalds-Anteils am 25.11.2026 auf 283.50 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +13.40 Prozent.
McDonalds markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 198.29 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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